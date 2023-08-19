Боксер Джонсон рассказал, что хочет жить в Самаре

Спортсмен сообщил, что занимается получением российского гражданства

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Кевин Джонсон занимается получением российского гражданства и планирует жить в Самаре. Об этом он рассказал ТАСС.

В ночь на 19 августа Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому на турнире в Москве.

"Да, я занимаюсь документами для получения российского гражданства. Хочу жить в Самаре", - сказал Джонсон.

Ранее в интервью газете "Известия" Джонсон сообщил, что сменил имя на Кевин Владимирович в честь Путина.

Джонсону 43 года, на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом), потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. В декабре 2009 года американец проиграл украинцу Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Украинский спортсмен одержал 39-ю победу в карьере, однако боксер из США стал лишь вторым, кто проиграл ему не нокаутом, проведя на ринге полноценные 12 раундов. В 2017 году Джонсон завоевал титул чемпиона по версии Международной боксерской организации, победив техническим нокаутом итальянца Франческо Пьянету, но уже в следующем году не смог защитить пояс, уступив техническим нокаутом хорвату Петару Милашу.