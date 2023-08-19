Бой Монсона и Тактарова по правилам бокса завершился вничью

Поединок прошел в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Поединок бывшего претендента на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джеффа Монсона и россиянина Олега Тактарова в поединке по правилам бокса на турнире в Москве завершился вничью.

Ничья была объявлена большинством судейских голосов.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. Тактаров провел первый бой с 11 апреля 2008 года, тогда россиянин победил американца Марка Керра.