Монсон и Тактаров могут провести реванш по правилам MMA в 2023 году

В пятницу спортсмены провели бой по правилам бокса, который завершился вничью

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Реванш с участием бывшего претендента на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джеффа Монсона и россиянина Олега Тактарова по правилам смешанных единоборств (MMA) может пройти в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил представитель Монсона.

"Бой по правилам ММА может пройти в 2023 году", - сказал собеседник агентства.

Поединок Монсона и Тактарова по правилам бокса на турнире в Москве, который прошел в пятницу, завершился вничью.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в 2 боях была зафиксирована ничья.