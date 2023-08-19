Боец Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру

52-летний спортсмен отметил, что хочет провести еще несколько боев

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Монсон не планирует завершать карьеру и хочет провести еще несколько боев. Об этом он заявил ТАСС.

"Конечно, нет, карьеру не завершаю. Даже будет еще несколько боев", - сказал Монсон.

В ночь на 19 августа Монсон провел бой по правилам бокса против россиянина Олега Тактарова. По итогам поединка был зафиксирован ничейный результат.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.