18 августа, 21:56
ММА

Боец Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру

Владимир Гердо/ ТАСС
Джефф Монсон
© Владимир Гердо/ ТАСС

52-летний спортсмен отметил, что хочет провести еще несколько боев

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Монсон не планирует завершать карьеру и хочет провести еще несколько боев. Об этом он заявил ТАСС.

"Конечно, нет, карьеру не завершаю. Даже будет еще несколько боев", - сказал Монсон.

В ночь на 19 августа Монсон провел бой по правилам бокса против россиянина Олега Тактарова. По итогам поединка был зафиксирован ничейный результат.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
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