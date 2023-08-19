18 августа, 22:00
ММА

55-летний боец смешанных единоборств Тактаров проведет два боя до конца карьеры

Валерий Матыцин/ ТАСС
Олег Тактаров
© Валерий Матыцин/ ТАСС

Спортсмен в ночь на субботу провел бой по правилам бокса против Джеффа Монсона

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров проведет два поединка до конца карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.

Читайте также
Бой Монсона и Тактарова по правилам бокса завершился вничьюМонсон и Тактаров могут провести реванш по правилам MMA в 2023 годуБоец Монсон заявил, что не собирается завершать карьеру

В ночь на 19 августа Тактаров провел поединок по правилам бокса с получившим российское гражданство бойцом Джеффом Монсоном. По итогам боя была зафиксирована ничья.

"Проведу еще два боя до конца карьеры. Один из них - реванш с Монсоном по правилам ММА", - сказал Тактаров.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. Тактаров провел первый бой с 11 апреля 2008 года, тогда россиянин победил американца Марка Керра. 

Теги:
ММА
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация