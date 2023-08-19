55-летний боец смешанных единоборств Тактаров проведет два боя до конца карьеры

Спортсмен в ночь на субботу провел бой по правилам бокса против Джеффа Монсона

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Олег Тактаров проведет два поединка до конца карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.

В ночь на 19 августа Тактаров провел поединок по правилам бокса с получившим российское гражданство бойцом Джеффом Монсоном. По итогам боя была зафиксирована ничья.

"Проведу еще два боя до конца карьеры. Один из них - реванш с Монсоном по правилам ММА", - сказал Тактаров.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. Тактаров провел первый бой с 11 апреля 2008 года, тогда россиянин победил американца Марка Керра.