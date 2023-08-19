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НХЛ

Клуб НХЛ "Баффало" обменял защитника Любушкина в "Анахайм"

Взамен "Баффало" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года

ТАСС, 19 августа. Российский защитник Илья Любушкин перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Баффало" в "Анахайм" в результате обмена. Об этом сообщает пресс-служба калифорнийского клуба.

Взамен "Баффало" получил право выбора в четвертом раунде драфта 2025 года, который первоначально принадлежал "Миннесоте". Контракт россиянина действует до конца сезона-2023/24.

"Мы очень рады добавить Илью в наш состав. Он большой, физически сильный, жесткий игрок, который может эффективно играть в меньшинстве", - сказал генеральный менеджер "Анахайма" Пэт Вербик.

Любушкину 29 лет, он не был выбран на драфте НХЛ. В лиге он играл за "Аризону", "Торонто" и "Баффало", за которые в сумме провел 286 матчей и набрал 40 очков (5 голов + 35 результативных передач). Ранее Любушкин также играл за ярославский "Локомотив". В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата мира среди игроков до 20 лет 2014 года. 

Теги:
НХЛ
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