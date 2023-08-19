В ВФЛА рассказали, почему легкая атлетика не вошла в программу фестиваля в Екатеринбурге

Всероссийская федерация легкой атлетики была восстановлена в правах после того, как составлялась программа Международного фестиваля университетского спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Позднее возвращение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) международного статуса стало причиной невключения легкой атлетики в программу Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге. Об этом ТАСС сообщила первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова.

"Регламент и спортивная программа фестиваля составлялись еще до того, как нас восстановили в World Athletics (Международной ассоциации легкоатлетических федераций), - сказала Привалова. - Я думаю, что с легкой атлетикой эти студенческие старты были бы еще интереснее. Но на следующем фестивале, уверена, легкая атлетика займет свое достойное место".

ВФЛА была восстановлена в World Athletics в конце марта, после чего ей было возвращено право проводить турниры с участием иностранных спортсменов.

Международный фестиваль университетского спорта проходит в Екатеринбурге с 19 по 31 августа с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Всего ожидается приезд делегаций из 36 стран. Соревнования состоятся по 14 видам спорта, будет разыграно 197 комплектов медалей.