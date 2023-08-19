Паралимпиец Шарафиев примет участие в чемпионате мира по академической гребле

Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября в Белграде

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Паралимпиец Алмаз Шарафиев выступит на чемпионате мира по академической гребле. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков

Соревнования пройдут с 3 по 10 сентября в Белграде.

"Международная федерация гребного спорта (World Rowing) согласовала заявку российской команды на чемпионат мира в Белграде, - сказал Рожков. - В паралимпийском классе в мужских одиночках (PR1) за медали борьбу поведет Алмаз Шарафиев. Он является победителем Большой московской регаты, обладателем Кубка России и действующим чемпионом страны. Сопровождать спортсмена будет старший тренер паралимпийской сборной по академической гребле Александр Пялин".

Ранее стало известно, что в чемпионате мира также примут участие четыре российских гребца, выступающих в одиночках, - Александр Вязовкин, Александр Яковлев, Кира Ювченко и Анастасия Любич, которые выйдут на старт в нейтральном статусе согласно решению World Rowing. 17 августа президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил ТАСС, что World Rowing приняла решение не допускать россиянина Илью Кондратьева до участия в чемпионате мира без объяснения причин.

Исполком World Rowing 7 июня принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира. World Rowing приняла решение не допускать российские и белорусские экипажи четверок и восьмерок на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета, посчитав, что эти классы лодок являются командными.