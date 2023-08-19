Семшов считает, что матч между "Спартаком" и "Зенитом" будет эмоциональным

Встреча пройдет 20 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футбольные матчи между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом" являются особенными, эта игра будет эмоциональной, потому что командам нужно набирать очки. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов.

"Спартак" и "Зенит" встретятся в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет 20 августа на "Открытие банк - Арене" в Москве и начнется в 19:30 мск.

"Безусловно, это эмоциональные матчи, вне зависимости от того, как команды выступили раньше, - сказал Семшов. - Команды думают только об одном матче, потому что слишком высоки ставки и цена этой игры. Не нужно забывать и интерес болельщиков, иногда говорят, что можно проиграть в любом матче, а в таких играх нужно обязательно победить, поэтому такие игры стоят особняком. Я думаю, что однозначно эта игра тоже будет эмоциональной, потому что командам нужно набирать очки".

Семшов отметил, что обе команды сейчас находятся не в оптимальном составе. "Они только набирают кондиции, у "Зенита" были потери с уходом Малкома и Далера Кузяева, еще многие футболисты не набрали кондиции, - отметил Семшов. - Поэтому интересная игра получится с точки зрения равных условий подготовки и равного состояния. Потому что "Спартак", вроде бы, начал более целостно, но потом тяжело играл с "Пари НН", проиграл "Уралу". В таких матчах фаворита явного нет и не может быть, потому что две команды, которые будут бороться за высокие места. Также это и принципиальная игра, не важно, в каком туре встречаешься и на каком месте находишься, какой отрыв друг от друга".

"Хотелось бы не бойни, а достаточно интересной игры, где встречаются две команды, которые на данный момент являются флагманами российского футбола. Что будет по итогу - покажет игра, во всяком случае они будут претендовать на медали однозначно. Конечно, на "Зените" сказался уход Малкома, нужно делать на командных действиях акцент, это основополагающее футбола, в этих командных действиях должны быть футболисты, которые могут взять на себя инициативу", - добавил Семшов.

"Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков в четырех матчах. "Зенит" с семью очками располагается на шестой позиции. 26 июля бразильский нападающий Малком перешел из "Зенита" в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром РПЛ.