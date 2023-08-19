"Салават Юлаев" пропустит первый матч Кубка Блинова в Омске

Хоккейная команда отправится на турнир на день позже запланированного из-за прощания с Родионом Амировым

ТАСС, 19 августа. Хоккейный клуб "Салават Юлаев" отправится в Омск на Фонбет - Кубок Блинова на день позже запланированного, в результате игра с "Барысом" 20 августа не состоится. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба.

"Первый матч Кубка Блинова в Омске между "Барысом" и "Салаватом Юлаевым", запланированный на 20 августа, не состоится. Наша команда отправится в Омск на предсезонный турнир 21 августа и сыграет все оставшиеся матчи", - сказано в сообщении.

В турнире, кроме уфимской команды, участвуют "Авангард", "Локомотив", "Нефтехимик" и "Барыс". Ранее стало известно, что 21 августа в Уфе состоится церемония прощания с хоккеистом "Салавата Юлаева" Родионом Амировым, скончавшемся 14 августа.