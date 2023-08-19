Чемпион мира 2018 года в прыжках в высоту Лысенко выступит 25 августа на турнире в Минске

Также в соревнованиях планируют выступить метательницы молота Елизавета Царева и Софья Палкина, а также толкательница ядра Снежана Трофимец

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту россиянин Данил Лысенко заявился на международный турнир в Минске, который состоится 25 августа. Об этом ТАСС сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).

Соревнования памяти белорусских легкоатлетов "Мемориал Ромуальда Клима" пройдут 25 августа в Минске на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике.

По информации, предоставленной БФЛА, кроме Лысенко в Минске планируют выступить и другие российские легкоатлеты, включая метательниц молота Елизавету Цареву и Софью Палкину, а также толкательницу ядра Снежану Трофимец. Прием заявок на участие в соревнованиях продолжается.

Лысенко 26 лет, 6 августа он в Челябинске стал чемпионом России. Это была его 16-я победа подряд после отбытия четырехлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В его активе есть также серебро летнего чемпионата мира 2017 года в Лондоне.