Теннисисты Джокович и Рублев провели совместную баскетбольную тренировку

Сербский спортсмен также обратился к главе Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко с просьбой оценить их навыки

ТАСС, 19 августа. Сербский теннисист Новак Джокович и вторая ракетка России Андрей Рублев провели совместную тренировку в баскетбольном зале. Видеозапись занятий Джокович опубликовал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Немного бросков по кольцу с Андреем Рублевым сегодня с утра", - написал Джокович по-английски. Также в описании к видео он на русском языке обратился к президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко с вопросом, что он думает об их навыках.

"Никаких шансов", - написал в комментариях к публикации Рублев.

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира, на его счету 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой спортсмен стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. На турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала.

Джоковичу 36 лет, он является второй ракеткой мира и рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Всего Джокович выиграл 94 турнира под эгидой ATP. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.

На проходящем в эти дни турнире ATP серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) Рублев завершил выступление во втором круге, Джокович вышел в полуфинал, в котором сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.