Умер двукратный олимпийский чемпион по плаванию Джон Девитт

Спортсмен завоевал золотые награды на Олимпиадах 1956 и 1960 годов

ТАСС, 19 августа. Обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр австралийский пловец Джон Девитт умер на 87-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Олимпийского комитета Австралии.

"Джон внес огромный вклад в австралийское олимпийское движение и австралийский спорт, - приводит пресс-служба организации комментарий вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса. - Он олицетворял олимпийский дух. Многим он давал прекрасное руководство. Всегда спокойный и рассудительный, он оказывал поддержку многим. Я не знаю другого олимпийского чемпиона, который так заботился бы о своем виде спорта и олимпийском движении, как Джон, не знаю больше ни одного такого же честного и принципиального спортивного руководителя. Но прежде всего была преданность и любовь Джона к своей семье. Ничего важнее в его жизни не было. Мои мысли и молитвы с [вдовой Девитта] Венди и его семьей в это трудное время".

В 1956 году на Олимпиаде в Мельбурне Девитт взял две медали - золото в эстафете 4х200 м свободным стилем и серебро в индивидуальном заплыве на 100 м свободным стилем. Через четыре года на Играх в Риме австралиец улучшил свой результат и взял в этой дисциплине золото, установив олимпийский рекорд. Австралиец был награжден золотом при неоднозначных обстоятельствах. По данным всех хронометристов соперник Девитта американец Лэнс Ларсон финишировал первым. Соперники поздравили друг друга и ожидали решения судей около 10 минут, вскоре председатель судейской коллегии распорядился наградить золотой медалью Девитта.

На той же Олимпиаде Девитт взял бронзовую медаль в эстафете 4х200 м свободным стилем. После завершения карьеры Девитт работал в компании Speedo, производящей экипировку для пловцов, пройдя путь с позиции продавца до поста руководителя отдела международных продаж. Позднее занимал различные должности в Олимпийском комитете Австралии, участвовал в продвижении заявки на проведение Олимпиады в Сиднее 2000 года.