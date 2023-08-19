В Париже вновь отменили соревнования по плаванию из-за качества воды в Сене

В субботу в столице Франции должен был пройти турнир по паратриалону

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Парижа и столичного региона Иль-де-Франс приняли решение об отмене тестовых соревнований по плаванию в реке Сена в рамках подготовки к Олимпиаде 2024 года из-за сомнений в качестве воды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице префектуры Иль-де-Франс в соцсети X (ранее Twitter).

В субботу в Париже должны были проводиться соревнования по паратриатлону.

"По итогам совещания по вопросу качества воды, которое прошло этим утром, было принято решение об отмене всех запланированных на сегодня состязаний по плаванию в качестве меры предосторожности, чтобы не подвергать опасности здоровье спортсменов", - говорится в сообщении.

Решение принято из-за расхождений между результатами лабораторных анализов воды из Сены и исследований проб воды с помощью высокочастотных анализаторов.

6 августа Международная федерация плавания отменила этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за чрезмерного уровня загрязнения в Сене. Эти соревнования назывались фактически репетицией перед состязаниями в рамках Олимпиады 2024 года. Мэрия Парижа ранее заверила, что принимает усиленные меры по очистке воды в реке и пообещала сделать Сену вновь пригодной для массового купания уже в 2025 году.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Церемония открытия Игр в Париже должна состояться на реке Сена, по которой национальные команды проплывут через центр Парижа на судах. Ожидается, что вдоль набережных смогут расположиться до 600 тыс. зрителей.