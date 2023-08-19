Старт чемпионата мира по легкой атлетике отложили из-за непогоды

Изменения в расписании коснулись состязаний по спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин и утренних квалификационных соревнований

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Утренние соревнования на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште отложены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в организационном комитете турнира.

Чемпионат должен стартовать соревнованием по спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин. Из-за грозы его начало было отложено на два часа - до 10:50 по местному времени (11:50 мск). Из-за погодных условий также отложены утренние квалификационные соревнования на стадионе "Национальный центр легкой атлетики". Они начнутся не ранее 11:30 по местному времени (12:30 мск).

"Национальный центр легкой атлетики открыт для зрителей, которые могут прибыть и дождаться начала соревнований под навесом", - также говорится в заявлении оргкомитета.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 27 августа в Национальном центре легкой атлетики - современном стадионе стоимостью €650 млн, открытие которого состоялось месяц назад. На турнире будет разыграно 49 комплектов наград. Церемония открытия запланирована на 19 августа и должна начаться в 18:00 (19:00 мск). Ее планируют посетить президенты Азербайджана Ильхам Алиев, Киргизии Садыр Жапаров, Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик. В первый соревновательный день мужчины также разыграют медали в толкании ядра, женщины - в беге на 10 000 м, последним медальным событием дня должна стать смешанная эстафета 4х400 м.

Из-за ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций не допустила до соревнований спортсменов из России и Белоруссии.