В FISU оценили проведение в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта

В организации отметили, что фестиваль не является мероприятием FISU

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Международная федерация университетского спорта (FISU) не выступает против проведения в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта, потому что в нем не принимают участия аффилированные с ней организации. Об этом ТАСС сообщили в FISU.

Международный фестиваль университетского спорта в Екатеринбурге стартовал 19 августа. Изначально город должен был принять летнюю Универсиаду, однако в связи с событиями на Украине FISU перенесла соревнования.

"Фестиваль в Екатеринбурге не является мероприятием FISU, - говорится в заявлении организации. - Участвующие университеты делают это без участия ассоциаций - членов FISU. FISU не несет ни технической, ни финансовой ответственности за это мероприятие. Это частное мероприятие, организованное Министерством спорта России".

В фестивале принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран. Они разыграют 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. Соревнования завершатся 31 августа.