Дисквалифицированного IIHF вратаря Федотова включили в состав ЦСКА на товарищеский матч

В субботу армейцы сыграют с минским "Динамо" в столице Белоруссии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Иван Федотов попал в стартовый состав на товарищеский матч против минского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Матч пройдет в субботу в Минске и начнется в 12:00 мск. Он станет для Федотова первым после прохождения срочной службы.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Дисквалификация вступит в силу с 1 сентября. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России (ФХР) сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта. 18 августа ФХР направила в IIHF апелляцию, поданную ЦСКА с целью оспорить решение организации.

Федотову 26 лет, он перешел в армейский клуб в 2021 году из челябинского "Трактора", в составе ЦСКА он выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2021/22. Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр.