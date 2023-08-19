Женская сборная Швеции по футболу в четвертый раз выиграла бронзу чемпионата мира

В матче за третье место шведки обыграли команду Австралии

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сборная Швеции по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Австралии в матче за третье место на женском чемпионате мира. Встреча прошла в австралийском Брисбене.

Забитыми мячами отметились Фридолина Рольфё (30-я минута, с пенальти) и Косоваре Аслани (62).

Женская сборная Швеции в четвертый раз стала бронзовым призером чемпионата мира. Ранее команда занимала третье место в 1991, 2011 и 2019 годах. В 2003 году шведки завоевали серебро мирового первенства. Австралийки показали лучший результат на чемпионатах мира. Ранее сборная Австралии трижды выходила в четвертьфинал (2007, 2011, 2015).

В финале турнира сыграют сборные Англии и Испании. Обе команды впервые вышли в финал чемпионата мира. Матч пройдет 20 августа в Сиднее, начало запланировано на 13:00 мск.

В 2023 году чемпионат мира среди женщин проводится в девятый раз, соревнования проходят с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Действующим победителем турнира является сборная США, которая в 2019 году в финале победила соперниц из Нидерландов (2:0). На нынешнем турнире американки впервые не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства, проиграв в серии послематчевых пенальти шведкам.