Кириленко предложил теннисисту Джоковичу сыграть в своей ветеранской баскетбольной команде

Ранее сербский спортсмен провел совместную баскетбольную тренировку с россиянином Андреем Рублевым им попросил Андрея Кириленко оценить их навыки

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сербский теннисист Новак Джокович мог бы сыграть в ветеранской команде президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко на позиции разыгрывающего. Об этом Кириленко рассказал ТАСС.

"Я уже Джоковичу написал ответ, что наша ветеранская команда ждет пойнтгарда (разыгрывающего - прим. ТАСС) сербского. Хватит уже унижать молодежь, пора бы и честь знать", - сказал Кириленко.

Ранее 36-летний Джокович и восьмая ракетка мира 25-летний россиянин Андрей Рублев провели совместную тренировку в баскетбольном зале. Видеозапись занятий Джокович опубликовал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). В описании к видео он на русском языке обратился к Кириленко с вопросом, что он думает об их навыках.

Джоковичу 36 лет, он является второй ракеткой мира и рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Всего Джокович выиграл 94 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.