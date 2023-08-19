Гендиректор "Динамо" заявил, что футболист Захарян прошел медосмотр в "Реал Сосьедад"

18 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что полузащитник прибыл в Сан-Себастьян

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян успешно прошел медосмотр в испанском футбольном клубе "Реал Сосьедад". Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

"По моей информации, Захарян удачно прошел медосмотр", - сказал Пивоваров.

18 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с клубом.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде московского "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых полузащитник провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также Захарян провел 7 матчей за сборную России.