Монсон завершил карьеру в боксе

52-летний спортсмен намерен сосредоточиться на смешанных единоборствах

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Джефф Монсон больше не будет проводить поединки по правилам бокса. Об этом он рассказал ТАСС в субботу.

В ночь на субботу Монсон завершил вничью бой по правилам бокса против россиянина Олега Тактарова. Поединок прошел в Москве.

"Я завершил карьеру в боксе, уже все. Устал от бокса. Теперь только по ММА", - сказал Монсон.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.