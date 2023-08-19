Чесноков не сомневается в попадании Медведева на Итоговый турнир ATP

На данный момент на соревнования отобрались испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев попадет на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), даже если проиграет все оставшиеся матчи в сезоне. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Я думаю, что Медведев попадет на Итоговый турнир ATP, даже если проиграет все оставшиеся матчи. У него есть колоссальный запас очков, который он создал на старте сезона. Он находится в неплохой форме, так что если не будет травм, то я уверен, что он вновь сыграет на Итоговом турнире", - сказал Чесноков.

19 августа серб Новак Джокович стал вторым спортсменом, отобравшимся на Итоговый турнир ATP. До этого попадание на соревнования обеспечил себе испанец Карлос Алькарас. Медведев занимает третье место в чемпионской гонке ATP, согласно которой распределяются места на соревнования. Для попадания в число участников турнира нужно занять место в восьмерке сильнейших теннисистов по итогам года. На данный момент отрыв Медведева от идущего девятым американца Тейлора Фритца составляет 2 740 очков.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету теннисиста 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Итоговый турнир пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Действующим победителем является Джокович. В прошлом сезоне в турнире принимали участие двое россиян - Медведев и Рублев. Из представителей России соревнования выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).