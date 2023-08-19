Организаторы "Игр будущего" могут субсидировать посещение тренировок для атлетов из Африки

Тренировочные лагеря будут организованы в начале 2024 года

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Организаторы "Игр будущего" могут субсидировать посещение тренировочного лагеря для африканских киберспортсменов. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Игр будущего" Игорь Столяров на полях VI Глобального форума молодых дипломатов в Казани.

"За два месяца до соревнований, сразу после Нового года, условно 2 января, мы делаем буткэпм (учебные лагеря - прим. ТАСС). То есть мы делаем тренировочные площадки для всех команд, которые хотят сыграться прямо на площадке и привязаться к объекту, - сказал Столяров. - Мы поняли, что некоторые команды не будут приезжать, потому что для них это дополнительные расходы, потому что мы не оплачиваем проживание и питание. За буткэпм они ничего не платят, но живут, едят и приезжают за свой счет. Для некоторых команд, возможно, в том числе для африканских, мы будем субсидировать эти поездки".

Столяров отметил, что киберспорт в Африке не так развит, зачастую киберспортсмены разбросаны по разным странам, поэтому для них участие в тренировочном лагере наиболее актуально, поскольку спортсменам необходимо сыграться в одной команде. "Они в основном набирают сборные. Если [говорить о команде по] Dota 2 из Африки, то это, скорее всего, будет топовый спортсмен из Мали, из Сенегала, из Нигерии, из Ганы и из Бенина, и для них жизненно важно сыграться. Поэтому для них мы, возможно, будем субсидировать такой буткэмп", - заключил он.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.