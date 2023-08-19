19 августа, 12:36
ММА

Монсон и Тактаров проведут реванш по правилам ММА в сентябре

Бой по правилам бокса между соперниками завершился вничью

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Реванш по правилам смешанных единоборств (ММА) между Джеффом Монсоном и Олегом Тактаровым пройдет в конце сентября. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Бой по правилам бокса между соперниками завершился вничью.

"Бой по правилам ММА пройдет в конце сентября. Контракты подписаны", - сказал собеседник агентства.

Монсону 52 года, на его счету в смешанных единоборствах 61 победа, 27 поражений, еще 2 поединка завершились вничью. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений в поединках по правилам смешанных единоборств, еще в 2 боях была зафиксирована ничья. 

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