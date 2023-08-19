19 августа, 12:43
Олимпиада-2024 в Париже

Ласицкене заявила о желании подойти к Олимпиаде в форме, несмотря на заявления Коу

Антон Новодережкин/ ТАСС
Мария Ласицкене
© Антон Новодережкин/ ТАСС

По мнению главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, российские спортсмены не выступят на Играх в Париже

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, несмотря на возможной недопуск российских спортсменов, хочет быть в хорошей форме к Играм 2024 года в Париже. Об этом Ласицкене рассказала журналистам.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Олимпийских играх в Париже.

"Слова Коу были ожидаемы. Планы мои не меняются - я хочу быть в форме к Парижу", - сказала Ласицкене.

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине World Athletics запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Теги:
Ласицкене, Мария АлександровнаОлимпиада-2024 в Париже
© Информационное агентство ТАСС
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