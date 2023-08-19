Ласицкене назвала финал серии "Королева российского спорта" стартом международного уровня

Олимпийская чемпионка заняла на турнире третье место

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта" является соревнованием мирового уровня. Такое мнение журналистам высказала олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

19 августа Ласицкене заняла третье место на соревновании, взяв высоту 1,91 м.

"Очень рада, что столько зрителей пришли, - сказала Ласицкене. - Мы одной энергией провели эти соревнования, я в восторге. Это старт международного уровня, он дарит дополнительные силы и эмоции для прыжков. Довольна и благодарна, что сегодня прыгала, что ничего не болит. Помост непростой, к нему надо было подобрать ключик. Не все получалось, но сейчас уже хорошо по сравнению с тем, что было все лето".

Ласицкене 30 лет, она завоевала золото на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В том же году россиянка стала победительницей Бриллиантовой лиги. Также Ласицкене является трехкратной чемпионкой мира, дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении, на счету спортсменки золотая и серебряная медаль летних чемпионатов Европы.

Финал "Королевы российского спорта" проходит с 17 по 19 августа в Екатеринбурге. На турнире остался один неразыгранный комплект наград - позднее в субботу определится победитель в соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин.