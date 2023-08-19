ЦСКА должен прислать IIHF мотивировку апелляции по Федотову в течение двух недель

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 19 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Трехкратный обладатель Кубка Гагарина ЦСКА должен в течение ближайших 14 дней прислать в Международную федерацию хоккея (IIHF) мотивировочную часть своей апелляции на отстранение вратаря Ивана Федотова от игр международных и национальных турниров, а также на запрет клубу осуществлять международные трансферы. Об этом ТАСС сообщил источник.

В пятницу пресс-служба Федерации хоккея России сообщила ТАСС, что направила на рассмотрение в дисциплинарный комитет IIHF апелляцию от ЦСКА. Глава международной федерации Люк Тардиф подтвердил получение апелляции.

"В IIHF было направлено уведомление об апелляции. У ЦСКА есть 14 дней на отправление ее мотивировочной части", - рассказал собеседник агентства.

IIHF отстранила Федотова от матчей до конца 2023 года в связи с тем, что игрок подписал контракт с ЦСКА, хотя срок действия его соглашения с клубом Национальной хоккейной лиги "Филадельфия", заключенного год назад, был перенесен на сезон-2023/24.