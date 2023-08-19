Футболисты "Динамо" победили ЦСКА в матче чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:1 победил столичный ЦСКА в домашнем матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Муми Нгамалё (34-я минута) и Федор Смолов (82, с пенальти). У ЦСКА гол забил Антон Заболотный (6). Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел игру на скамейке запасных, предыдущую встречу РПЛ против "Сочи" (3:1) голкипер пропустил из-за небольшого дискомфорта. Ворота ЦСКА в обоих матчах защищал 19-летний Владислав Тороп.

Матч между ЦСКА и "Динамо" начался с минуты молчания в связи с трагедией в Дагестане. 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 35 человек.

"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. ЦСКА располагается на четвертой позиции с 9 очками. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с "Оренбургом" 25 августа. "Динамо" днем позднее сыграет в гостях против казанского "Рубина".