Футболисты "Динамо" победили ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:1 победил столичный ЦСКА в домашнем матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".
Забитыми мячами в составе победителей отметились Муми Нгамалё (34-я минута) и Федор Смолов (82, с пенальти). У ЦСКА гол забил Антон Заболотный (6). Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел игру на скамейке запасных, предыдущую встречу РПЛ против "Сочи" (3:1) голкипер пропустил из-за небольшого дискомфорта. Ворота ЦСКА в обоих матчах защищал 19-летний Владислав Тороп.
Матч между ЦСКА и "Динамо" начался с минуты молчания в связи с трагедией в Дагестане. 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 35 человек.
"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. ЦСКА располагается на четвертой позиции с 9 очками. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с "Оренбургом" 25 августа. "Динамо" днем позднее сыграет в гостях против казанского "Рубина".
1
"Краснодар"
4
4
0
0
12
8
1
7
2
"Урал"
4
3
1
0
10
7
3
4
3
"Динамо"
5
3
1
1
10
11
9
2
4
ЦСКА
5
3
0
2
9
12
8
6
5
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
6
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
12
8
4
7
"Зенит"
4
2
1
1
7
7
4
3
8
"Ростов"
4
2
1
1
7
7
7
0
9
"Локомотив"
4
1
2
1
5
8
8
0
10
"Рубин"
5
1
2
2
5
6
11
-5
11
"Пари НН"
4
1
1
2
4
2
3
-1
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
5
8
-3
13
"Сочи"
4
1
0
3
3
4
7
-3
14
"Балтика"
4
1
0
3
3
3
7
-4
15
"Оренбург"
4
0
1
3
1
3
8
-5
16
"Факел"
4
0
0
4
0
3
10
-7