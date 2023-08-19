19 августа, 14:00
Футбол в России

Футболисты "Динамо" победили ЦСКА в матче чемпионата России

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Защитник "Динамо" Эли Даса и нападающий ЦСКА Федор Чалов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 2:1

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" со счетом 2:1 победил столичный ЦСКА в домашнем матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "ВТБ-Арена".

Забитыми мячами в составе победителей отметились Муми Нгамалё (34-я минута) и Федор Смолов (82, с пенальти). У ЦСКА гол забил Антон Заболотный (6). Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел игру на скамейке запасных, предыдущую встречу РПЛ против "Сочи" (3:1) голкипер пропустил из-за небольшого дискомфорта. Ворота ЦСКА в обоих матчах защищал 19-летний Владислав Тороп.

Матч между ЦСКА и "Динамо" начался с минуты молчания в связи с трагедией в Дагестане. 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы произошел взрыв, в результате которого, по последним данным, погибли 35 человек.

"Динамо" поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. ЦСКА располагается на четвертой позиции с 9 очками. В следующем туре армейцы на выезде встретятся с "Оренбургом" 25 августа. "Динамо" днем позднее сыграет в гостях против казанского "Рубина".

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"Краснодар"

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"Урал"

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"Динамо"

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ЦСКА

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"Спартак"

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9

11

7

4

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"Крылья Советов"

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2

2

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12

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"Зенит"

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2

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7

7

4

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8

"Ростов"

4

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7

7

7

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"Локомотив"

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1

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8

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10

"Рубин"

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2

2

5

6

11

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11

"Пари НН"

4

1

1

2

4

2

3

-1

12

"Ахмат"

4

1

0

3

3

5

8

-3

13

"Сочи"

4

1

0

3

3

4

7

-3

14

"Балтика"

4

1

0

3

3

3

7

-4

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

4

0

0

4

0

3

10

-7

  

Теги:
Российский футбол
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