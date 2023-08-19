Прыгун в высоту Иванюк выполнил олимпийский норматив

Спортсмен занял второе место в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта" с результатом 2,33 метра

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Российский прыгун в высоту Илья Иванюк выполнил олимпийский норматив в прыжках в высоту в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта".

Спортсмен показал результат 2,33 метра и занял второе место. Победителем стал Данил Лысенко с результатом 2,35 метра, он выполнил олимпийский норматив ранее. Третье место занял Матвей Тычинкин (2,26 метра).

Иванюк стал 12-м российским легкоатлетом, который выполнил олимпийский норматив.

Иванюку 30 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы - 2018.