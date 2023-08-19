Руководитель "Игр будущего" рассказал о сотрудничестве с Камеруном, Нигерией и Сенегалом

Первые "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Организаторы "Игр будущего" подписали меморандум о взаимодействии с Камеруном, Нигерией и Сенегалом. Об этом ТАСС сообщил руководитель "Игр будущего" Игорь Столяров на полях VI Глобального форума молодых дипломатов в Казани.

"В Африке мы подписали Сенегал, Камерун и Нигерию. Это наши опорные точки, - сказал Столяров. - У них многофункциональная деятельность: они могут разговаривать с медийными каналами, могут создавать свои федерации, они могут проводить свои региональные турниры по нашим правилам и регламентам".

Собеседник агентства подчеркнул, что меморандум не означает обязательного участия представителей этих стран в "Играх будущего". "Камерун, Сенегал, Нигерия, если [их спортсмены или команды] подходят по рейтингу по соответствующим видам спорта, то их приглашают. Мы клубы приглашаем, а не сборные, и приглашаем только из топ-100", - объяснил он.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.