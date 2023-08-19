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Футбол в Италии

Умер рекордсмен чемпионата Италии по футболу среди тренеров Карло Маццоне

Ему было 86 лет

ТАСС, 19 августа. Итальянский футбольный тренер Карло Маццоне умер в возрасте 86 лет. Об этом на своем сайте сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Причины смерти не уточняются.

Маццоне выступал за "Латину", "Рому", СПАЛ, "Сиену" и "Асколи". Тренерскую карьеру он начал в "Асколи" в 1968 году, в высшем дивизионе национального первенства дебютировал в роли тренера в 1974 году. Маццоне возглавлял "Фиорентину", "Катандзаро", "Болонью", "Лечче", "Пескару", "Кальяри", "Рому", "Наполи", "Перуджу", "Брешию" и "Ливорно". Завершил тренерскую карьеру в 2006 году.

В 2020 году Маццоне был включен в Зал славы итальянского футбола. Маццоне является рекордсменом высшего дивизиона чемпионата Италии по количеству проведенных матчей в качестве главного тренера - 792. 

Теги:
Футбол в Италии
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