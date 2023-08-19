Тренер ЦСКА Федотов надеется, что 21 августа в команде появятся новые футболисты

По словам наставника армейцев, команде нужны игроки как атаки, так и обороны

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов надеется, что 21 августа команду пополнят новые футболисты. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В субботу ЦСКА со счетом 1:2 проиграл московскому "Динамо" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Надеюсь в понедельник появятся новые игроки в атаке, но нам нужны и центральный защитник и латерали (крайние защитники, активно играющие в атаке - прим. ТАСС)", - отметил Федотов.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел игру на скамейке запасных, прошлую встречу РПЛ против "Сочи" (3:1) голкипер пропустил из-за небольшого дискомфорта. Ворота ЦСКА в обоих матчах защищал Владислав Тороп.

"Влияния отсутствия Игоря не заметил, ибо мы должны такие матчи выигрывать. К Торопу какие претензиии могут быть? Пенальти не поймал? Ответственность за результат лежит на всей команде, в том числе и на тренерах, мы увидели наоборот уверенность в игре Торопа", - сказал Федотов.

ЦСКА набрал девять очков после пяти туров и занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата армейцы 25 августа на выезде сыграют с "Оренбургом".