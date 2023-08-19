В "Динамо" намерены усилить позицию, на которой выступал футболист Захарян

На данный момент полузащитник находится в Сан-Себастьяне перед подписанием контракта с "Реал Сосьедад"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Руководство московского футбольного клуба "Динамо" планирует усилить состав до конца трансферного окна, в том числе найти игрока на позицию, на которой ранее выступал полузащитник Арсен Захарян. Об этом журналистам сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

"Планируем усиление в ближайшие недели, в том числе на позицию Захаряна", - сказал Гафин.

Член совета директоров отметил продвижение в процессе переговоров о переходе полузащитника Луиса Чавеса из мексиканской "Пачуки". "Там идет движение. Как только все закончится, футболист приедет, пройдет медосмотр. После этого мы объявим о трансфере", - заявил он.

18 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с клубом. 19 августа полузащитник успешно прошел медицинское обследование.