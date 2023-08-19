В "Реал Сосьедад" планируют подписать контракт с Захаряном 19 августа

Ранее российский полузащитник прибыл в Испанию для прохождения медосмотра

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" рассчитывает подписать контракт с российским полузащитником Арсеном Захаряном вечером 19 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

18 августа в пресс-службе "Реал Сосьедад" сообщили ТАСС, что Захарян прибыл в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра перед подписанием контракта с клубом. 19 августа генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что Захарян удачно прошел медосмотр в Испании.

"Мы надеемся подписать контракт сегодня вечером", - сообщили в пресс-службе "Реал Сосьедад".

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде московского "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых полузащитник провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также Захарян провел 7 матчей за сборную России.