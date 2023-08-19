Федотов заявил, что футболист Карраскаль на данный момент не готов играть за ЦСКА

Ранее в СМИ сообщалось, что полузащитник перейдет в московское "Динамо"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Колумбийский футболист Хорхе Карраскаль на данный момент не готов играть за московский ЦСКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

18 августа портал "Чемпионат" сообщил, что Карраскаль перейдет в московское "Динамо".

"Вчера он тренировался с нами. Но на данный момент он играть не готов. Поживем - увидим. Видимо, дыма без огня не бывает, хотя слухам верить нельзя", - сказал Федотов.

В субботу ЦСКА со счетом 1:2 проиграл "Динамо" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы после 5 туров набрали 9 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. "Динамо" с 10 очками располагается на 3-й строчке.

Карраскалю 25 лет. Он выступает за ЦСКА с 2022 года и является обладателем Кубка России 2023 года. В чемпионатах России Карраскаль провел за ЦСКА 37 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 6 голевых передач.