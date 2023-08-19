Лысенко заявил, что не верит в участие российских легкоатлетов в Олимпийских играх - 2024

По словам спортсмена, он рад, что запланированы такие крупные старты, как Игры БРИКС и Игры дружбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Прыгун в высоту Данил Лысенко считает, что выступление россиян на Олимпийских играх 2024 года в Париже маловероятно. Такое мнение он высказал журналистам.

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу в четверг заявил, что не видит шансов на участие россиян в Олимпийских играх в Париже.

"Я уже, в принципе, и не ожидаю, что нас пустят на Олимпиаду, настроен на другие цели. Очень рад, что у нас запланированы крупные старты, среди которых Игры БРИКС и Игры дружбы. Надеюсь, что все получится", - сказал Лысенко.

В субботу Лысенко победил в прыжках в высоту в финале легкоатлетической серии "Королева российского спорта". Спортсмен показал результат 2,35 метра и выполнил олимпийский норматив, который составляет 2,33 метра.

"Есть чувство разочарования, расстроился, что не взял 2,37 метра, не смог справиться с эмоциями. Сильно завелся. В первой попытке у меня был запас на 2,40 метра, меня это завело, и следующие две попытки я начинал куда-то гнать, а не надо было", - сказал Лысенко.

Спортсмен добавил, что будет следить за чемпионатом мира по легкой атлетике, который проходит в Будапеште с 19 по 27 августа. "Очень интересно, что они там напрыгают, хочется сравнить с нашими результатами", - отметил он.