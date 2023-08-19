Тренер Личка заявил, что футболисты "Динамо" понимают его философию игры

В субботу бело-голубые победили ЦСКА в матче чемпионата России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" понимают философию игры главного тренера команды чеха Марцела Лички. Об этом Личка рассказал на пресс-конференции.

В субботу "Динамо" со счетом 2:1 обыграло ЦСКА в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). После первого тайма бело-голубые уступали со счетом 0:1.

"Не всегда все идет хорошо, но я рад, что игроки понимают мою философию и что мы развернули игру, - отметил Личка. - В первом тайме мы играли не так уверенно, особенно в атаке. Не все готовы играть при такой жаре, а 28 градусов для Москвы - это жара. Игра могла закончиться со счетом 3:3, у обеих команд были моменты".

Победный мяч забил Федор Смолов - на 82-й минуте он реализовал пенальти. "Смолов ментально силен в таких играх, он может три раза ошибиться, но я был уверен что в четвертый раз он сделает результат. Так и случилось. Я даже не думал его менять", - пояснил Личка.

В перерыве тренер заменил 19-летнего защитника Станислава Бессмертного на Эли Дасу. "У Бессмертного очень хорошие перспективы, он отлично подготовлен физически. В голове у него нет еще опыта, он сомневается плюс попал на Ивана Облякова (полузащитника ЦСКА - Прим. ТАСС), ему было нелегко. Бесмертный не провалился, я просто увидел что "ребенку" сложно", - заключил главный тренер "Динамо".

"Динамо" после пяти туров набрало 10 очков и занимает третье место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата бело-голубые 26 августа на выезде сыграют с казанским "Рубином".