Смагин считает, что Горячкина могла проиграть первую партию в финале Кубка мира

В субботу встреча между российской шахматисткой и представительницей Болгарии Нулгюр Салимовой закончилась вничью

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина получила неудачную позицию в первой партии финального матча Кубка мира по шахматам в Баку и могла проиграть представительнице Болгарии Нулгюр Салимовой. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Горячкина в субботу белыми фигурами сыграла вничью с Салимовой. Вторая партия пройдет в воскресенье.

"Все события этой партии были обусловлены дебютом. Саша с ним угадала, но почему-то не пошла на принципиальные продолжения, не взяв вторую пешку. Может, она посчитала, что эндшпиль - это ее стихия и там она переиграет соперницу, но на деле получилась неудачная позиция, пришлось уравнивать. С одной стороны, она уверенно сделала ничью, но с другой - она вполне могла проиграть, если бы напротив была бы более предприимчивая соперница", - сказал Смагин.

В первых полуфинальных партиях мужского турнира 16-й чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил азербайджанца Ниджата Абасова, американец Фабиано Каруана сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой. "Каруана пытался давить на молодого индийского шахматиста, но ему не хватило материала для победы. Что касается Карлсена, он внешне очень легко выиграл, получил преимущество в дебюте и в конце достаточно красиво добил Абасова", - отметил собеседник агентства.

Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).