Президент хоккейного клуба "Динамо" сообщил, что состав команды полностью укомплектован

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Состав хоккейного клуба "Динамо" перед стартом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) полностью укомплектован. Об этом журналистам сообщил президент клуба Виктор Воронин.
"Мы сегодня команду укомплектовали. Дополнительных просьб от тренерского штаба не поступало, поэтому я к акционерам за дополнительными деньгами не хожу. Понадобится - будем усиливать", - сказал Воронин.
"Стоит задача попадания по крайней мере в призовую тройку", - добавил он.
Сезон КХЛ начнется 1 сентября. В межсезонье "Динамо" усилилось, в частности, бывшими игроками СКА - олимпийским чемпионом нападающим Никитой Гусевым и защитником Игорем Ожигановым.