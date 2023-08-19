19 августа, 17:24
КХЛ

Президент хоккейного клуба "Динамо" сообщил, что состав команды полностью укомплектован

По словам Виктора Воронина, дополнительных просьб от тренерского штаба по поводу приобретения новых игроков не поступало

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Состав хоккейного клуба "Динамо" перед стартом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) полностью укомплектован. Об этом журналистам сообщил президент клуба Виктор Воронин.

"Мы сегодня команду укомплектовали. Дополнительных просьб от тренерского штаба не поступало, поэтому я к акционерам за дополнительными деньгами не хожу. Понадобится - будем усиливать", - сказал Воронин.

"Стоит задача попадания по крайней мере в призовую тройку", - добавил он.

Сезон КХЛ начнется 1 сентября. В межсезонье "Динамо" усилилось, в частности, бывшими игроками СКА - олимпийским чемпионом нападающим Никитой Гусевым и защитником Игорем Ожигановым. 

Теги:
КХЛ
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