Президент хоккейного клуба "Динамо" сообщил, что состав команды полностью укомплектован

По словам Виктора Воронина, дополнительных просьб от тренерского штаба по поводу приобретения новых игроков не поступало

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Состав хоккейного клуба "Динамо" перед стартом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) полностью укомплектован. Об этом журналистам сообщил президент клуба Виктор Воронин.

"Мы сегодня команду укомплектовали. Дополнительных просьб от тренерского штаба не поступало, поэтому я к акционерам за дополнительными деньгами не хожу. Понадобится - будем усиливать", - сказал Воронин.

"Стоит задача попадания по крайней мере в призовую тройку", - добавил он.

Сезон КХЛ начнется 1 сентября. В межсезонье "Динамо" усилилось, в частности, бывшими игроками СКА - олимпийским чемпионом нападающим Никитой Гусевым и защитником Игорем Ожигановым.