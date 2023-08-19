В хоккейном клубе "Динамо" надеются, что базу в Новогорске отремонтируют к 2024 году

База была построена в 1983 году, в 2000 году она претерпела масштабную реконструкцию

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. База хоккейного клуба "Динамо" в Новогорске должна быть отремонтирована к следующему году. Об этом журналистам сообщил президент клуба Виктор Воронин.

База была построена в 1983 году, в 2000 году она претерпела масштабную реконструкцию.

"Мы перевели основную команду из Новогорска на малую арену, которая находится рядом с "ВТБ-Ареной". Очень удобное расположение: здесь тренируется основная команда и часть детей, все живут тоже рядом, - сказал Воронин. - Базу в Новогорске отремонтируют, приведут в порядок. Там лед практически не держит тренировку - после 25 минут нужно перезаливать. Мы центральному совету сказали - сделайте два льда, мы вернемся на намоленную базу. Когда отремонтируют, это будет зависеть от финансирования. Обещают, что к следующем году сделают".

"У нас было много предложений по переезду: нам и в Химках место предлагали, и бывшую спартаковскую базу, где достаточно хорошие условия. Но генеральный спонсор предоставил нам малую арену, мы полностью ее загрузили", - добавил он.