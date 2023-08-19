19 августа, 17:55
ММА

Федор Емельяненко может продолжить работу в Союзе ММА России

Об этом ТАСС сообщил источник

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Федор Емельяненко может стать почетным президентом Союза ММА России или возглавить наблюдательный совет организации. Об этом ТАСС сообщил источник.

Ранее в субботу вице-президент организации Андрей Терентьев сообщил ТАСС, что Емельяненко сложил с себя полномочия главы Союза ММА России.

"Федор Емельяненко может стать почетным президентом союза или возглавить наблюдательный совет организации", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что Емельяненко давно хотел покинуть пост президента Союза ММА России.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году, однако покинул эту должность в октябре 2018 года. Емельяненко вновь был избран главой Союза ММА России в июне 2022 года. 

Теги:
ММА
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