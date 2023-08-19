В хоккейном "Динамо" надеются найти компромисс с футбольным клубом по расписанию матчей

Матчи команд будут проходить на одной арене

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Руководство хоккейного клуба "Динамо" надеется найти компромисс с футбольной клубом в вопросе расписания матчей на "ВТБ-Арене". Об этом журналистам рассказал гендиректор хоккейного клуба Сергей Сушко.

Согласно календарю Мир - Российской премьер-лиги, матч "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России "Динамо" - "Спартак" 4 октября начнется в 16:45. В 19:30 запланирована игра Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" - "Локомотив". Оба матча состоятся на "ВТБ-Арене", которая вмещает в себя футбольный и хоккейный стадионы.

"Мы на постоянной связи с КХЛ - этот вопрос уже поднимался. Лига идет нам навстречу в плане переноса, - сказал Сушко. - Так сложилась жизнь, что мы с футболистами находимся под одной крышей. В любом случае мы будем искать компромисс".

"Практически мы все согласовали. Думаю, мы найдем решение, которое устроит футболистов, и ни в коем случае не пострадают хоккеисты. Мы находимся под одной крышей, поэтому обязательно искать компромисс, а не конфронтации", - добавил он.