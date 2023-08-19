Нового президента Союза ММА России изберут в конце 2023 года

Ранее в субботу стало известно, что Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента организации

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новый глава Союза ММА России будет избран на конференции в конце 2023 года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент организации Андрей Терентьев.

Ранее в субботу Терентьев сообщил ТАСС, что Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента организации, который занимал с июня 2022 года.

"Скоро пройдет заседание президиума, который определит, какую должность в Союзе ММА России займет Федор Емельяненко. Он не планирует полностью уходить из него. А в конце года будет конференция, на которой будет избран новый президент", - сказал Терентьев.

Емельяненко во второй раз покинул пост президента Союза ММА России. Ранее он занимал эту должность с момента создания организации в 2012 году и ушел с нее в 2018 году.