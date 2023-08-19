Футболист Захарян перешел из "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад"

Контракт с российским полузащитником рассчитан на шесть лет

ТАСС, 19 августа. Российский полузащитник Арсен Захарян подписал контракт с испанским футбольным клубом "Реал Сосьедад". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2028/29. По информации газеты Mundo Deportivo, сумма трансфера составила €12 млн, в контракте футболиста прописана сумма отступных в €60 млн, московский клуб получит 10% от суммы трансфера в случае последующей продажи игрока испанским клубом.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

В прошлом сезоне "Реал Сосьедад" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В нынешнем сезоне команда выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.