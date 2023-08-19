19 августа, 18:32
Футбол в России

Футболист Захарян перешел из "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад"

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Контракт с российским полузащитником рассчитан на шесть лет

ТАСС, 19 августа. Российский полузащитник Арсен Захарян подписал контракт с испанским футбольным клубом "Реал Сосьедад". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2028/29. По информации газеты Mundo Deportivo, сумма трансфера составила €12 млн, в контракте футболиста прописана сумма отступных в €60 млн, московский клуб получит 10% от суммы трансфера в случае последующей продажи игрока испанским клубом.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

В прошлом сезоне "Реал Сосьедад" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В нынешнем сезоне команда выступит на групповом этапе Лиги чемпионов. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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