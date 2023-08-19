"Краснодар" прервал серию из четырех побед подряд в РПЛ

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Локомотивом" в домашнем матче пятого тура - Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев забитым мячом отметился Ильзат Ахметов (47-я минута). У "Локомотива" гол забил Антон Миранчук (90+7). На 22-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти.
Команды сыграли вничью впервые за девять матчей. В последний раз "Краснодар" и "Локомотив" не смогли выявить победителя 10 ноября 2019 года, тогда матч в Москве также завершился со счетом 1:1. После этого команды одержали по четыре победы.
"Краснодар" впервые не смог победить в нынешнем сезоне РПЛ. Краснодарский клуб набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу, обойдя в ней екатеринбургский "Урал" по дополнительным показателям. Клуб из Екатеринбурга ранее в субботу победил на выезде калининградскую "Балтику" (1:0). "Локомотив" располагается на девятой позиции с 6 очками.
В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет против воронежского "Факела" 25 августа. "Локомотив" 27 августа в гостях встретится с "Сочи".
1
"Краснодар"
5
4
1
0
13
9
2
7
2
"Урал"
5
4
1
0
13
8
3
5
3
"Динамо"
5
3
1
1
10
11
9
2
4
ЦСКА
5
3
0
2
9
12
8
6
5
"Спартак"
4
3
0
1
9
11
7
4
6
"Крылья Советов"
5
2
2
1
8
12
8
4
7
"Зенит"
4
2
1
1
7
7
4
3
8
"Ростов"
4
2
1
1
7
7
7
0
9
"Локомотив"
5
1
3
1
6
9
9
0
10
"Рубин"
5
1
2
2
5
6
11
-5
11
"Пари НН"
4
1
1
2
4
2
3
-1
12
"Ахмат"
4
1
0
3
3
5
8
-3
13
"Сочи"
4
1
0
3
3
4
7
-3
14
"Балтика"
5
1
0
4
3
3
8
-5
15
"Оренбург"
4
0
1
3
1
3
8
-5
16
"Факел"
4
0
0
4
0
3
10
-7