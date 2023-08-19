19 августа, 18:34
Футбол в России

"Краснодар" прервал серию из четырех побед подряд в РПЛ

Степан Ноздрев/ ТАСС
Защитники "Локомотива" Илья Самошников и "Краснодара" Сергей Волков
© Степан Ноздрев/ ТАСС

Краснодарский клуб в пятом туре чемпионата России по футболу сыграл вничью с московским "Локомотивом"

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:1 сыграл вничью с московским "Локомотивом" в домашнем матче пятого тура - Мир Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев забитым мячом отметился Ильзат Ахметов (47-я минута). У "Локомотива" гол забил Антон Миранчук (90+7). На 22-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти.

Команды сыграли вничью впервые за девять матчей. В последний раз "Краснодар" и "Локомотив" не смогли выявить победителя 10 ноября 2019 года, тогда матч в Москве также завершился со счетом 1:1. После этого команды одержали по четыре победы.

"Краснодар" впервые не смог победить в нынешнем сезоне РПЛ. Краснодарский клуб набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу, обойдя в ней екатеринбургский "Урал" по дополнительным показателям. Клуб из Екатеринбурга ранее в субботу победил на выезде калининградскую "Балтику" (1:0). "Локомотив" располагается на девятой позиции с 6 очками.

В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет против воронежского "Факела" 25 августа. "Локомотив" 27 августа в гостях встретится с "Сочи".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

5

4

1

0

13

9

2

7

2

"Урал"

5

4

1

0

13

8

3

5

3

"Динамо"

5

3

1

1

10

11

9

2

4

ЦСКА

5

3

0

2

9

12

8

6

5

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

6

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

12

8

4

7

"Зенит"

4

2

1

1

7

7

4

3

8

"Ростов"

4

2

1

1

7

7

7

0

9

"Локомотив"

5

1

3

1

6

9

9

0

10

"Рубин"

5

1

2

2

5

6

11

-5

11

"Пари НН"

4

1

1

2

4

2

3

-1

12

"Ахмат"

4

1

0

3

3

5

8

-3

13

"Сочи"

4

1

0

3

3

4

7

-3

14

"Балтика"

5

1

0

4

3

3

8

-5

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

4

0

0

4

0

3

10

-7

  

Теги:
Российский футбол
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