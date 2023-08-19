Футболист Захарян приступит к тренировкам в "Реал Сосьедад" в воскресенье

Испанский клуб в субботу объявил о переходе российского полузащитника

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник Арсен Захарян проведет первую тренировку в составе испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды.

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна. Клуб заключил контракт с игроком до конца сезона-2028/29.

"Завтра он будет тренироваться", - говорится в сообщении.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе бело-голубых игрок провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Полузащитник провел 7 матчей за сборную России.