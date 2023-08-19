Футболист Захарян заявил, что долго не раздумывал над предложением от "Реал Сосьедад"

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Арсена Захаряна, контракт с россиянином рассчитан до конца сезона-2028/29

ТАСС, 19 августа. Российский полузащитник Арсен Захарян долго не раздумывал после того, как ему поступило предложение от испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад". Об этом он рассказал в интервью клубному телевидению.

"Конечно, я рад оказаться в "Реал Сосьедад", в большом клубе, в Испании, я всегда мечтал играть в таких командах, надеюсь, все получится, - сказал Захарян. - Всегда следил за испанским футболом, знал, что это большой клуб с огромным количеством фанатов, что они сейчас будут выступать в Лиге чемпионов. Как поступило предложение от "Реал Сосьедад", я много не думал, попросил сделать так, чтобы получилось перейти именно сюда".

"Изначально как можно скорее адаптироваться в команде, закрепиться в стартовом составе и помогать команде. Конечно, занять как можно более высокое место в чемпионате Испании и ставить самые большие задачи в Лиге чемпионов", - добавил футболист.

В субботу "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2028/29. По информации газеты Mundo Deportivo, сумма трансфера составила €12 млн, в контракте футболиста прописана сумма отступных в €60 млн, московский клуб получит 10% от суммы трансфера в случае последующей продажи игрока испанским клубом.

Захаряну 20 лет, он является воспитанником московского "Динамо", за основную команду бело-голубых выступал с 2020 года. Всего в составе бело-голубых он провел 89 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.

В прошлом сезоне "Реал Сосьедад" занял четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В нынешнем сезоне команда выступит на групповом этапе Лиги чемпионов.