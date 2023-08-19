19 августа, 20:07
Летние олимпийские виды спорта

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров

EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA
Мэттью Болинг, Джастин Робинсон, Рози Эффионг и Алексис Холмс
© EPA-EFE/ CHRISTIAN BRUNA

Спортсмены показали результат 3 минуты 8,80 секунды

ТАСС, 19 августа. Американские бегуны установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования проходят в Будапеште.

Сборная США в финальном забеге показала результат 3 минуты 8,80 секунды. За нее выступали Джастин Робинсон, Рози Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс. Второе место заняла команда Великобритании, третье - сборная Чехии.

Прежнее мировое достижение в этой дисциплине также принадлежало американским легкоатлетам, они установили его на чемпионате мира 2019 года в Катаре - 3 минуты 9,34 секунды.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 27 августа. По решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций российские спортсмены пропускают турнир в связи с ситуацией на Украине. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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