"Спартак" и "Зенит" сыграют в матче пятого тура РПЛ

Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 19:30 мск

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в воскресенье сыграет против петербургского "Зенита" в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет в Москве на "Открытие Банк - Арене" и начнется в 19:30 мск.

"Спартак" одержал три победы в четырех матчах на старте турнира и с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. "Зенит", который является действующим чемпионом России, пока идет восьмым, имея в активе 7 очков. В рамках РПЛ команды провели 58 встреч, 24 из которых выиграл "Зенит", 18 - "Спартак". Последний раз москвичи обыгрывали петербуржцев в матче чемпионата страны 22 ноября 2017 года, тогда красно-белые одержали домашнюю победу со счетом 3:1.

В прошлом сезоне именно в матче со "Спартаком" на своем поле "Зенит" (3:2) оформил чемпионство. Матч в Москве петербуржцы выиграли со счетом 2:1. Также в прошлом сезоне клубы дважды играли в Фонбет - Кубке России, дома "Спартак" победил со счетом 3:0, а в гостях уступил в серии пенальти. Кубковая встреча в Санкт-Петербурге запомнилась массовой дракой, по итогам которой главный судья матча показал шесть красных карточек.

У "Спартака" в матче против "Зенита" не сможет сыграть только португальский защитник Томаш Тавареш. Действующим чемпионам не помогут защитники Родригао и Дмитрий Чистяков, а также полузащитник Александр Мостовой.

"Матч будет эмоциональным"

Многие болельщики и эксперты ожидают от команд напряженной игры. Бывший футболист "Зенита", бронзовый чемпионат Европы 2008 Игорь Семшов в беседе с ТАСС отметил, что надеется увидеть не бойню, а интересную игру.

"Безусловно, это эмоциональные матчи, вне зависимости от того, как команды выступили раньше, - сказал Семшов. - Команды думают только об одном матче, потому что слишком высоки ставки и цена этой игры. Не нужно забывать и интерес болельщиков, иногда говорят, что можно проиграть в любом матче, а в таких играх нужно обязательно победить, поэтому они стоят особняком. Я думаю, что однозначно эта игра будет эмоциональной, потому что командам нужно набирать очки".

"Хотелось бы не бойни, а достаточно интересной игры, где встречаются две команды, которые на данный момент являются флагманами российского футбола. Что будет по итогу - покажет игра, во всяком случае, они будут однозначно претендовать на медали. Конечно, на "Зените" сказался уход Малкома, нужно делать на командных действиях акцент, это основополагающее футбола, в этих командных действиях должны быть футболисты, которые могут взять на себя инициативу", - добавил собеседник агентства.

Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов считает, что в матче не будет фаворита. "Сложности есть у обеих команд, - сказал Тихонов ТАСС. - Я считаю, что фаворита в этом матче нет, встречаются две равные команды. Возможно, исход матча зависит от того, кто окажется удачливее, главное, чтобы обошлось без судейских ошибок, чтобы такой матч стал украшением, чтобы был хороший и интересный футбол, чтобы остались впечатления от этой игры".

"Ахмат" проведет первый матч под руководством Ромащенко

В другом матче дня, который начнется в 17:30 мск, воронежский "Факел" примет "Пари Нижний Новгород". "Факел" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, команда проиграла четыре матча из четырех. Нижегородцы идут на 11-й строчке, они набрали 4 очка. У хозяев не сыграет украинский защитник Игорь Калинин, у гостей проблем с травмированными и дисквалифицированными игроками нет.

Завершит программу тура встреча в Грозном между местным "Ахматом" и "Оренбургом". "Ахмат", завершивший прошлый чемпионат России на пятом месте, сейчас занимает 13-ю позицию, набрав 3 очка на старте сезона. "Оренбург", занявший восьмое место в предыдущем розыгрыше турнира, идет на 15-й строчке (1 очко).

Руководство "Ахмата" отреагировало на неудачные результаты команды и отправило в отставку главного тренера Сергея Ташуева. Вместо него был назначен белорусский специалист Мирослав Ромащенко, который входил в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира 2018 года.

"Переговоры проходили как обычно, ничего сложного, нашли взаимопонимание, быстро договорились. Естественно, заранее не готовились, не искали тренерский штаб. Задачи у нас всегда одни и те же, чтобы команда показывала хороший, зрелищный футбол, старалась выигрывать в каждом матче", - рассказал ТАСС генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Обе команды выйдут на поле не в оптимальных составах. "Ахмату" не помогут боснийский защитник Милош Шатара, полузащитники Лечи Садулаев, Артем Швец и ивуариец Нене Гбамбле. У гостей из-за травм не сыграют защитник Андрей Малых, аргентинский полузащитник Томас Муро и нападающий Дмитрий Воробьев. Аргентинский нападающий Брайн Мансилья пропустит матч с "Ахматом" из-за дисквалификации. Матч между "Ахматом" и "Оренбургом" начнется в 20:00 мск.

Пятый тур РПЛ стартовал в пятницу, в этот день казанский "Рубин" победил самарские "Крылья Советов" (2:1). В субботу московское "Динамо" обыграло столичное ЦСКА (2:1), екатеринбургский "Урал" - калининградскую "Балтику" (1:0), "Сочи" разгромил "Ростов" (4:0), а "Краснодар" сыграл вничью с "Локомотивом" из Москвы (1:1).