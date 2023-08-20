19 августа, 21:51
Футбол в России

"Динамо" победило ЦСКА и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Бело-голубые победили со счетом 2:1

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" в субботу на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче пятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Бело-голубые продлили победную серию во всех турнирах до четырех матчей и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 18 584 зрителей. На скамейке запасных ЦСКА появился вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев, который пропустил прошлый матч в РПЛ с "Сочи" (3:1) из-за небольшого дискомфорта. Ворота армейцев защищал 19-летний Владислав Тороп. У "Динамо" по решению медицинского штаба не смог сыграть защитник Сергей Паршивлюк. Также в заявке бело-голубых отсутствовал полузащитник Арсен Захарян, перед игрой генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров сообщил журналистам, что футболист удачно прошел медосмотр перед переходом в "Реал Сосьедад" из Испании. Позднее в субботу "Динамо" сообщило о переходе Захаряна в испанский клуб.

Игра изначально показалась открытой, моменты появились с первых минут. Уже на шестой минуте нападающий ЦСКА Антон Заболотный открыл счет в матче - после удара Максима Мухина из штрафной голкипер "Динамо" Антон Шунин отбил мяч, а Заболотный оказался первым на добивании. После этого команды продолжили создавать моменты, одним из самых запоминающихся стал удар полузащитника ЦСКА Саши Зделара с центра поля на 23-й минуте. Шунин, отойдя ближе к центру ворот, не без труда перевел мяч на угловой. Отличный момент был у армейцев и на 24-й минуте - после подачи Ивана Облякова с углового Виллиан Роша замыкал дальнюю штангу, но не смог попасть в створ ворот с линии вратарской.

В начале второго тайма "Динамо" сразу же перевернуло игру голом - на 46-й минуте защитник ЦСКА Кирилл Набабкин ошибся и не попал по мячу, нападающий бело-голубых Константин Тюкавин отодвинул игрока армейцев корпусом и отдал пас на Муми Нгамалё, который отправил мяч в сетку ворот. После этого вновь началась обоюдоострая игра, обе команды старались создавать что-то впереди. Полузащитник "Динамо" Денис Макаров после передачи Федора Смолова не смог попасть в створ ворот почти с линии вратарской. На 82-й минуте Дмитрий Скопинцев бил по воротам, но попал в руку Заболотному, главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в ворота ЦСКА, который реализовал Смолов.

ЦСКА ждет трансферы

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка рассказал, что футболисты команды понимают его философию игры. "Не всегда все идет хорошо, но я рад, что игроки понимают мою философию и что мы развернули игру, - отметил Личка на пресс-конференции. - В первом тайме мы играли не так уверенно, особенно в атаке. Не все готовы играть при такой жаре, а 28 градусов для Москвы - это жара. Игра могла закончиться со счетом 3:3, у обеих команд были моменты".

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Его коллега из ЦСКА Владимир Федотов отметил, что не заметил влияния отсутствия Акинфеева. "Ибо мы должны такие матчи выигрывать, - сказал он журналистам. - К Торопу какие претензии могут быть? Пенальти не поймал? Ответственность за результат лежит на всей команде, в том числе и на тренерах, мы увидели, наоборот, уверенность в игре Торопа".

Главный тренер армейцев также выразил надежду, что 21 августа команду пополнят новые футболисты, и заявил, что колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль не готов играть за ЦСКА. Пивоваров отметил, что армейцы и "Динамо" могут объявить о договоренности по трансферу игрока, когда договорятся.

"Судейство было нормальным, в ключевых эпизодах судья работал, выдерживал свой уровень, уровень тех желтых карточек, которые он показывал, - сказал журналистам генеральный директор "Динамо". - Посмотрим один эпизод, когда был второй фол против Тюкавина, второй у Роши. Будем ли мы обращаться в экспертно-судейскую комиссию? Сначала посмотрим".

"Динамо" набрало 10 очков и поднялось на третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 9 очками располагается на четвертой позиции. В следующем туре бело-голубые на выезде сыграют с казанским "Рубином" 26 августа, ЦСКА днем ранее в гостях встретится с "Оренбургом".

В другом матче дня екатеринбургский "Урал" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 1:0, единственный мяч в игре с пенальти забил Алексей Каштанов (49). "Урал" продолжил свой лучший старт в РПЛ, команда набрала 13 очков в пяти матчах и располагается на второй позиции в турнирной таблице. "Балтика" с 3 очками располагается на 14-м месте. В следующем туре екатеринбургская команда на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" 26 августа, "Балтика" 27 августа в гостях встретится с самарскими "Крыльями Советов".

"Краснодар" в лидерах, "Ростов" крупно проиграл

Также в субботу "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом". В этой встречи не принимал участие нападающий железнодорожников Артем Дзюба. В составе хозяев забитым мячом отметился Ильзат Ахметов (47-я минута), у "Локомотива" гол забил Антон Миранчук (90+7). На 22-й минуте полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян не сумел реализовать пенальти. Железнодорожники во второй раз подряд смогли отыграться в концовке встречи, в прошлом матче с "Крыльями Советов" московская команда ушла от поражения на третьей добавленной к основному времени минуте.

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич отметил, что счет не соответствовал игре. "Итог матча - 1:1, а должно было быть 2:0 или 3:0 в нашу пользу, - сказал Ивич, комментарий которого приводит пресс-служба краснодарской команды. - Уверен, что с начала и до конца игры мы были лучше, контролировали ритм и игру, владели мячом, создавали моменты. Не забили пенальти, попали в перекладину - все эти вещи сегодня сделала одна команда. В итоге мы остались без трех очков, но это футбол. Мы играли в хороший и креативный футбол, у нас даже не было проблем, я их не помню".

Наставник "Локомотива" Михаил Галактионов посетовал на отсутствие основных нападающих Дзюбы и Вильсона Изидора. "Когда у тебя по разным причинам выпадают ведущие футболисты, то остроты немного не хватает. Для тех ребят, которые у нас есть, мы стараемся подбирать позиции на поле, чтобы это было качественно и безболезненно, - сказал Галактионов, комментарий которого приводит пресс-служба железнодорожников. - Те игроки, которые сегодня работали на поле, - Максим Глушенков, Рифат Жемалетдинов, Сергей Пиняев, Дмитрий Рыбчинский, Наир Тикнизян, Владислав Сарвели, Антон Миранчук, который и решил для команды эту ничью, - они в любом случае старались выполнять те требования, которые им ставятся в организации атакующих действий. Самое главное, что хотел вам сказать, - положение у нас не критическое, это рабочий процесс. Мы ждем возвращения нашего основного нападающего и всех игроков группы атаки. Я абсолютно уверен, что команда будет двигаться дальше".

"Краснодар" с 13 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Локомотив" имеет в активе 6 очков после пяти матчей и располагается на 10-й позиции. В следующем туре "Краснодар" на выезде сыграет с воронежским "Факелом" 25 августа, "Локомотив" 27 августа встретится в гостях с "Сочи".

В другом матче дня "Сочи" дома разгромил "Ростов" со счетом 4:0. "Сочи" с 6 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, "Ростов" с 7 очками располагается на восьмой позиции. В следующем туре "Ростов" 26 августа на выезде встретится с "Пари Нижний Новгород".

Программа пятого тура стартовала в пятницу, в этот день казанский "Рубин" дома победил "Крылья Советов" со счетом 2:1. 20 августа состоятся игры "Факел" - "Пари НН", "Спартак" - "Зенит" и "Ахмат" - "Оренбург". Все матчи пятого тура РПЛ начинаются с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Дагестане и бывшем главе департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрее Будогосском. Взрыв произошел вечером 14 августа напротив заправки в пригороде Махачкалы. В результате, по последним данным, погибли 35 человек, известно о 84 пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших.

Будогосский умер 16 августа, он был руководителем департамента судейства и инспектирования РФС с октября 2016 по апрель 2018 года.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

5

4

1

0

13

9

2

7

2

"Урал"

5

4

1

0

13

8

3

5

3

"Динамо"

5

3

1

1

10

11

9

2

4

ЦСКА

5

3

0

2

9

12

8

6

5

"Спартак"

4

3

0

1

9

11

7

4

6

"Крылья Советов"

5

2

2

1

8

12

8

4

7

"Зенит"

4

2

1

1

7

7

4

3

8

"Ростов"

5

2

1

2

7

7

11

-4

9

"Сочи"

5

2

0

3

6

8

7

1

10

"Локомотив"

5

1

3

1

6

9

9

0

11

"Рубин"

5

1

2

2

5

6

11

-5

12

"Пари НН"

4

1

1

2

4

2

3

-1

13

"Ахмат"

4

1

0

3

3

5

8

-3

14

"Балтика"

5

1

0

4

3

3

8

-5

15

"Оренбург"

4

0

1

3

1

3

8

-5

16

"Факел"

4

0

0

4

0

3

10

-7

  

Теги:
Российский футбол
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